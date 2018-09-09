البنك المركزي المصري

خالد بدر الدين



أعلن البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 شهور ارتفع في عطاء يوم الأحد إلى 19.31% من 19.18% في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 9 شهور إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق.



وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية باعت، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 5.632 مليار جنيه (314.5 مليون دولار)، رغم أنها أعلنت سابقا عن نيتها لبيع ما قيمته 8.5 مليار جنيه من أذون هذا الأجل.



غير أنها باعت أذونا لأجل 266 يوما بقيمة 11.776 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه سابقا والبالغ 8.250 مليار جنيه من تلك الأذون.



وقال متعاملون في سوق أدوات الدين لوكالة رويترز اليوم إن لجوء مصر لبيع أذون أكثر من المستهدف في عطاء 266 يوما يرجع إلى "تجنب إعادة التمويل قبل نهاية 2018".



وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.



وقال متعامل في سوق أدوات الدين العام "من المستبعد أن يعود الأجانب للشراء بقوة قبل بداية العام الجديد".



وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو الماضى ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس الماضى.

