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اقتصاد وأسواق
تموين شمال سيناء: تسلم 3500 طلب إضافة مواليد
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:53 م
بطاقة التموين
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بطاقة التموين
كتب محمد مجدي
قال فتحى راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ"المال أنه تم تلقي عدد 3500 طلب من حاملي البطاقات التموينية لإضافة المواليد الجدد وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.
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وأضاف راشد أن تلك الطلبات التي تم تقديمها سيتم إرسالها إلي وزاره التموين وذلك لضمها مع باقي الطلبات التي تم إستلامها من محافظات الجمهورية.
يشار الي أن وزارة التموين أعلنت فتح باب تلقي استثمارات إضافة المواليد الجدد منذ شهر أغسطس وحتي شهر نوفمبر القادم على أن يتم صرف المقررات التموينية والخبز الخاص بالمواليد الجدد فى يناير المقبل.
وأوضح راشد أنه متوقع استلام طلبات ما يقرب من 12 ألف طلب اضافة مولود جديد على البطاقات التموينية في شمال سيناء.
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