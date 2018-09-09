تموين شمال سيناء: تسلم 3500 طلب إضافة مواليد

بطاقة التموين





كتب محمد مجدي



قال فتحى راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ"المال أنه تم تلقي عدد 3500 طلب من حاملي البطاقات التموينية لإضافة المواليد الجدد وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

\

وأضاف راشد أن تلك الطلبات التي تم تقديمها سيتم إرسالها إلي وزاره التموين وذلك لضمها مع باقي الطلبات التي تم إستلامها من محافظات الجمهورية.



يشار الي أن وزارة التموين أعلنت فتح باب تلقي استثمارات إضافة المواليد الجدد منذ شهر أغسطس وحتي شهر نوفمبر القادم على أن يتم صرف المقررات التموينية والخبز الخاص بالمواليد الجدد فى يناير المقبل.



وأوضح راشد أنه متوقع استلام طلبات ما يقرب من 12 ألف طلب اضافة مولود جديد على البطاقات التموينية في شمال سيناء.