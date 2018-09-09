EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
ندرة الطروحات تدفع أكبر شركة إدارة أصول في العالم للاستثمارات الخاصة
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:52 م
بلاك روك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات" 50% زيادة في حجم الأصول المدارة بـ 2018
«العربية لإدارة الأصول» تدرس بيع جزء من أراضيها لتمويل مشروعاتها العقارية
بلاك روك
-
بلاك روك تتجه
للاستثمار طويل الأجل والديون الخاصة والبنية التحتية والعقارات
- ما
رك وايزمان: الكثير من رأس المال يبحث عن المخاطرة ولا يجدها في البورصات .. الفرص هائلة
-
قيمة الأوراق المالية الأمريكية تضاعفت إلى 31.6 تريليون دولار خلال 10 سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وليس الشركات الجديدة
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
تخطط بلاك روك الأمريكية، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، إلى تكثيف أنشطتها الاستثمارية الخاصة، في ظل قلقها من تأثير تقلص الفرص في سوق الأسهم الأمريكية بسبب الارتفاع في عمليات إعادة الشراء وندرة عمليات الإدراج الجديدة، ولاستغلال الفرص المتزايدة في سوق الديون الخاصة.
وقال مارك وايزمان، رئيس القسم العالمي للأسهم النشطة ومسؤول الاستثمار البديل (مثل الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط) في بلاك روك التي تدير أصولا بأكثر من 6 تريليونات دولار، إن توسيع قدرات الاستثمار الخاص أصبح تدريجيا أولوية كبرى للشركة.
وتابع في تصريحات لفاينانشيال تايمز:"أعتقد أن ما يحدث في الشركة اليوم واحدا من أكثر الأشياء إثارة في بلاك روك"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن معظم المستثمرين يتجهون إلى هذا الطريق لأن الأسواق العامة السائلة (الأسهم والسندات) تتقلص".
والأسواق الخاصة Private markets هي مصطلح واسع لأي أصل لا يتداول في البورصة، مثل القروض المباشرة أو الأسهم غير المدرجة.
ويقدر محللو بنك جيه بي مورجان أن مخصصات صناديق التقاعد لاستثمارات الأسهم التقليدية تقلصت بنحو 10% على مدى العقدين الماضيين، لكن مخصصاتها للأسواق الخاصة زادت بنسبة تقارب 20% خلال نفس الفترة.
وبحسب مؤشر ستاندر آند بورز Total Market تضاعفت قيمة سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي لتصل إلى 31.6 تريليون دولار، ويرجع هذا في المقام الأول إلى ارتفاع الأسعار وليس اتساع قائمة الشركات المدرجة.
وتباطأت الطروحات العامة الأولية بشكل حاد منذ طفرة الدوت كوم (أسواق البورصة في الدول الصناعية حققت نموا كبيرا في الفترة بين 1995 و2000 ارتبط بالقطاعات المتعلقة بالإنترنت) وبدلاً منها برزت الشركات الأمريكية كأكبر مشترٍ لأسهمها سواء من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو من خلال برامج ضخمة لإعادة شراء الأسهم.
وقد أدى خفض الضرائب على الشركات هذا العام إلى زيادة الهوس بعمليات إعادة الشراء، ويقدر محللو مؤسسة برنشتاين البحثية أن الشركات الأمريكية في طريقها لإعادة شراء أسهمها بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال العام الجاري. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم منذ عام 2010 إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وهو رقم يتجاوز قيمة برنامج التسهيل الكمي الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فترة ما بعد الأزمة.
وكانت شركة بلاك روك قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها ستجمع تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار لشراء أدوات استثمار طويلة الأجل في رأس المال الخاص، ثم اشترت شركة تنيني باوم كابيتال بارتنرز، وهي مجموعة استثمارية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، لزيادة استثماراتها في الديون الخاصة.
وقال وايزمان إن أدوات الاستثمار طويلة الأجل والديون الخاصة والبنية التحتية والعقارات ستكون الركائز الأساسية للنمو في بلاك روك.
وتابع :"هناك الكثير من رأس المال الذي يبحث عن المخاطرة ولا يجدها في الأسواق العامة، لذا فهو ينتقل إلى الاستثمار في فئات الأصول الخاصة .. هناك فرص هائلة."
أمريكا
البورصات الأمريكية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا