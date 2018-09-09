حبس صفوت الشريف 3 سنوات وغرامة 99 مليون جنيه

صفوت الشريف

المال خاص



قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه، في اتهامهم بالكسب غير المشروع.



وجاء منطوق الحكم بالحبس 3 سنوات لصفوت الشريف وغرامة مالية قدرها 99 مليونا و49 ألفا، و974 جنيها، وبراءة نجله إيهاب الشريف وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان محمد صفوت الشريف، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز ومجدي عبد المنعم.



وكان ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين الثلاثة، قد تقدم في جلسة سابقة بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراض بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، كما قدم ما يفيد بصدور قرارات بلا وجه لإقامة دعوي جرائم منسوبة لـ"أشرف صفوت الشريف"، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لـ"صفوت الشريف" ونجليه.



وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

