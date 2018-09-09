بقالو التموين: تسليم 5 سلع لمقررات شهر سبتمبر

المقررات التموينية



مسئول بالوزارة: توافر جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكية



محمد مجدي



تسلم 29 ألف بقالي التموين على مستوي محافظات الجمهورية، سلع المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر، وطرحها على ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية.



وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، إن المقررات التموينية الخاصة بشهر سبتمبر، يتم صرفها بشكل طبيعي، للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، وذلك منذ بداية الشهر.



وأضاف نادي، في تصريحات لـ"المال"، أن السلع التي تم تسلمها من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هي السكر والزيت والمكرونة والصلصة والأجبان.



يشار إلي أن قائمة المقررات التموينية تضم ما بين سلع غذائية، وغير غذائية، منظفات، بنحو 60 سلعة، منها الأرز والسكر والزيت والألبان الجافة والأجبان والمكرونة والعدس، ومنظفات بأوزان وأصناف مختلفة مثل الصابون والكلور ومساحيق الغسيل.



ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية بنحو 50 جنيهاً شهريًا، يحصل من خلالها على السلع التي يرغب بها من تلك القائمة.



بينما قال مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والتي يصل عدد فروعها لنحو 3 آلاف فرع، تتوافر بها جميع السلع والمقررات المطروحة على قائمة التموين، ومتاح للمواطنين حاملي البطاقات التموينية صرفها.

