وزير التعليم: لا إملاءات علينا من البنك الدولي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

عصام عميرة



أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد إملاءات علينا من البنك الدولى، لافتا إلى أن منظومة التعليم الجديدة نابعة من أفكار وإبداعات مصرية خالصة.



وتابع أن وثيقة تطوير التعليم وافق عليها كل الدول الأعضاء فى مجلس البنك الدولى، مؤكدا أن تلك الموافقة تعد "صك الجودة" لهذا المشروع القومى الضخم.



وأضاف الوزير أن القرض ليس له علاقة بشراء التابلت وتكلفة الشبكات، لافتا إلى أن التابلت يعد بمثابة "هدية من الرئيس"، وأن القرض ينصب على التنمية البشرية والمنتجات المعرفية.



وتوقع أن تحصل الوزارة على أول دفعة من قرض البنك الدولى خلال الـ 3 أشهر المقبلة، ووافق مجلس النواب منذ فترة وجيزة على قرض البنك الدولى.



وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار تحصل عليها وزارة التعليم لدعم منظومة تطوير التعليم الجديدة.



وأضاف الوزير أن الدولة هى التى قامت بتمويل كل ما تم فى المنظومة حتى الآن، وأن ما يقال عن أن الوزارة حصلت على جزء من القرض عار تماما من الصحة ولم نحصل على "مليم" واحد حتى الآن.



وأشاد "شوقى" بتضافر جهود الدولة بأكملها من أجل تصميم وتنفيذ هذا المشروع القومى، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة سوف تقضى على الدروس الخصوصية والغش وتعيد الطلاب الى المدارس.



وأكد الوزير أن 2.5 مليون طالب تبدأ الدارسة فى المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة الرياض الأطفال 1-2 وأولى ابتدائى.



وعدد الوزير الإنجازات التى تمت حتى الآن فى العملية التعليمية، على رأسها ملكية الدولة للمناهج التعليمية ومن أبرز الإنجازات:



1-تأسيس أول إطار عام متكامل بمعايير عالمية للمناهج المصرية المملوكة للدولة.

2-إنشاء بنك معرفة مصرى عالمى ودار نشر وإنشاء فهرس استشهاد عربى عالمى من الموارد المالية للدولة.

3-منصة إدارة مناهج للتعليم الرقمي الأساسي والعالى.

4-إنشاء مركز امتحانات رقمي بمقاييس جودة عالمية.

5-إطلاق نظام تعليم متطور لبناء الشخصية والإنسان العصري.

6- نظام تقييم فريد يستخدم التكنولوجيا مع قياس الابتكار والفهم.

7- شراكات لبناء محتوى عربى مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية للدولة وحوكمة سوق الكتب الخارجية.