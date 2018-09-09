جى إم سى للاستثمارات تستخدم أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال

رئيس البورصة 2

رجب عزالدين



قالت شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية إنها استخدمت أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال المنفذة فى نوفمبر 2014.



جاء ذلك فى إفصاح للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لأحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد.



وقالت الشركة إنها استخدمت 47.5 مليون جنيه تقريبا من حصيلة الاكتتاب البالغة 48 مليونا فى عدد من التعاقدات المختلفة .



وتعاقدت الشركة مع كل من بيراميدز تريد سنتر بقيمة 8 ملايين جنيه، وأبناء مصر للتجارة بقيمة 21 مليونا، ثم تعاقدت مع جى إم سى للصناعات الهندسية والمغذية بقيمة 13 مليون جنيه، اضافة إلى تعاقدات أخرى.



وقالت الشركة إن المتبقى من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال مبلغ صغير قدره 444 ألف جنيه تقريبا وفقا للبيان.







