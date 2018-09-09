EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
جى إم سى للاستثمارات تستخدم أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:09 م
رئيس البورصة
أخر الأخبار
رئيس البورصة 2
رجب عزالدين
قالت شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية إنها استخدمت أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال المنفذة فى نوفمبر 2014.
جاء ذلك فى إفصاح للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لأحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد.
وقالت الشركة إنها استخدمت 47.5 مليون جنيه تقريبا من حصيلة الاكتتاب البالغة 48 مليونا فى عدد من التعاقدات المختلفة .
وتعاقدت الشركة مع كل من بيراميدز تريد سنتر بقيمة 8 ملايين جنيه، وأبناء مصر للتجارة بقيمة 21 مليونا، ثم تعاقدت مع جى إم سى للصناعات الهندسية والمغذية بقيمة 13 مليون جنيه، اضافة إلى تعاقدات أخرى.
وقالت الشركة إن المتبقى من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال مبلغ صغير قدره 444 ألف جنيه تقريبا وفقا للبيان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا