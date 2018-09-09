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تأميـــن
توقعات بنمو التأمينات الهندسية 6% عالميا خلال 10 سنوات
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:05 م
سوق التأمين
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سوق التأمين
الشاذلى جمعة
توقع تقرير شركة "سويس رى" لإعادة التأمين، تطور نشاط البناء والتشييد وتحقيقه نمواً فى أقساط التأمينات الهندسية بنسبة 5% أو 6% سنوياً على مدى العقد المقبل.
ووفقا لتحليل أكسفورد للاقتصاد من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالى العالمى بأكثر من 7% سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، مقابل 3.5% على مدى العقد الماضي.
وبافتراض الاحتفاظ بمعدل نمو أقساط التأمين الهندسى في المستقبل، فإن هذا يعني أنه من المتوقع أن تتوسع سوق التأمين الهندسي بنسبة تتراوح من 5٪ إلى 6٪ سنوياًما بين عامي 2018 و2027، ومن المرجح أن يأتي معظم هذا النمو من النشاط في البلدان النامية.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يزيد عدد سكان الحضر في العالم إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030 يعني أنه بحلول ذلك الوقت، سيعيش ثلاثة أخماس سكان العالم في المدن وتمثل الأسواق الناشئة ما يقرب من 95% من هذا النمو، وأن هناك 10 أسواق جديدة ستظهر بالمدن الضخمة التي لا يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة الاستثمار في النقل (مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ) والمرافق (توليد الطاقة والماء) والهياكل الاتصالات، استناداً إلى الاتجاهات الحالية، ومن المتوقع أن تقدر هذه المشروعات إلى ما يقرب من 79 تريليون دولار أمريكي (بالدولارات الثابتة 2015) ما بين عامى 2016 و2040.
ومن المتوقع أن تمثل آسيا حوالي 60٪ من هذه الاستثمارات، ومن بين الأسواق الناشئة، من المتوقع أن تحتل أفريقيا أيضاً مكانة هامة في تجربة التحول والاتجاه نحو التحضر.
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