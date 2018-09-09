ربط جميع فروع هيئة التنمية الصناعية منتصف نوفمبر

أحمد اللاهونى:



أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، انتهاء عملية ربط جميع فروع ومكاتب الهيئة الخارجية بالمكتب الرئيسى منتصف نوفمبر المقبل، عقب التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مسئولى الهيئة مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، اليوم، إن الهيئة ستبدأ عملية التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات بنهاية الشهر الحالى.



ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، بدأت أمس، وتستمر على مدار 10 أيام متتالية لتعريف الأعضاء بالقانون 15 لسنة 2017، الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.

ويشمل مشروع ميكنة هيئة التنمية الصناعية الربط الإلكترونى لجميع فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، وعددها 22 فرعاً لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى.



وتضم الخدمات المقدمة للمستثمرين "تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى - الدفع الالكترونى".

