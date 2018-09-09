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بورصة وشركات
الدلتا للتأمين تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:03 م
الدلتا للتأمين
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الدلتا للتأمين
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة الدلتا للتأمين.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 28 أغسطس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون جنيه إلى 120 مليونًا بزيادة قدرها 20 مليونًا جنيه يتم تمويلها من الأرباح القابله للتوزيع الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2018.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 91.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح 83.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
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