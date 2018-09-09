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بورصة وشركات
مدينة نصر للإسكان: بدء عملية دفن كابلات الكهرباء بتاج سيتى
الأحد 09 سبتمبر 2018 07:01 م
شركة مدينة نصر للإسكان
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شركة مدينة نصر للإسكان
رجب عزالدين
أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن بدء دفن كابلات الجهد العالى ضمن مشروع تاج سيتى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن عملية دفن الكابلات ستتم بواسطة إدارة الأشغال العسكرية تحت إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين 4 و6 أشهر من الآن.
وقالت أحمد الهيتمى الرئيس التنفيذى للشركة إن دفن الكابلات سيساعد فى جعل "تاج سيتى" أكثر أمانا وراحة للقاطنين يها.
فى سياق متصل أسندت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أعمال كابلات الجهد العالى المارة بمشروع "سراى" للشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقد مدته 22 شهرا لتنقل الكابلات إلى منطقة مشتركة بطريق القاهرة السويس، وفقا للبيان.
مدينة نصر للاسكان والتعمير
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