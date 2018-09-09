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بورصة وشركات
سوديك: استخدمنا 847 مليون جنيه من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:57 م
سوديك
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رجب عزالدين
قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها استخدمت أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال المنفذة فى أكتوبر 2014.
جاء ذلك فى إفصاح للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لأحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد.
وقالت الشركة إنها استخدمت 847 مليون جنيه من حصيلة الاكتتاب البالغة 992 مليونًا فى عدد من المشروعات الرئيسية بالشركة.
وتابعت: إنها ضخت 400 مليون جنيه فى مشروع أرض على بمساحة 301 فدان، كما سددت 191 مليونًا مقابل الاستحواذ على كامل أسهم شركة طابروك للتعمير، بالإضافة إلى شراء قطعة الأرض البالغة مساحتها 172 ألف متر.
كما سددت الشركة فى 2015، 30 مليون جنيه تمثل الدفعة المقدمة من قيمة شراء قطعة الأرض البالغة مساحتها 31 فدانا بـ6 أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى شراء أراض أخرى فيما بعد، وفقا للبيان.
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
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