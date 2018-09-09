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بورصة وشركات
مصر للتأمين ترفع حصتها فى الشمس للإسكان
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:50 م
حسين عطالله مصر للتأمين
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حسين عطالله مصر للتأمين
رجب عزالدين
أعلنت الشمس للإسكان والتعمير عن قيام "مصر للتأمين" بشراء عدد 185.1 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 1.23 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة الدلتا للتأمين ارتفعت بعد العملية إلى 18.04% مقابل 17.8% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.49 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة.
ينقسم هيكل مليكة «الشمس للإسكان» بنسبة 44.5% للقابضة للتشيد والتعمير، و15.7% لشركة «مصر للتأمين» و13.5% لمصر لتأمينات الحياة فيما تصل نسبة اﻷسهم حرة التداول بالبورصة المصرية إلى 25.7
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مصر للتأمين
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