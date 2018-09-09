افتتاح مشروع الدائري الإقليمي.. أهم فقرات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى:



المشروعات القومية الجديدة فى "90 دقيقة "على المحور

يقدم الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور فى الثامنة مساءً، المشروعات القومية الجديدة فى مجال شبكة الطرق والكبارى بعد المشروعات الجديدة، والتى بلغت تكلفتها 7 مليارات و900 مليون جنيه.



ويستضيف الإعلامى محمد الباز، فى الفقرة الأولى من البرنامج، المهندس مرسي الحلو رئيس الشركة المصرية للطرق الاستثمارية، ليكشف بالأرقام حجم الإنجازات فى ملف الطرق والكبارى الجديدة التى حققتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.



العاصمة الإدارية الجديدة موضوع "مساء DMC"

تقدم الإعلامية إيمان الحصرى، حلقة خاصة من برنامج "مساء DMC"، فى العاشرة مساء، من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتدور الحلقة عن حكاية المساجد والكاتدرائية، وكل ما تحقق فى العاصمة الإدارية حتى الآن، وفلسفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديد.



المشروع الدائرى الإقليمى والمشروع القومى للطرق فى "المواجهة"

على إكسترا نيوز

تستضيف الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج "المواجهة" على قناة إكسترا نيوز فى العاشرة مساءً، النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، واللواء وائل أمين نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، ويدور الحوار عن بعد افتتاح مشروع الدائرى الإقليمى والمشروع القومى للطرق.



القضايا الاجتماعية من منظور دينى فى "باب الخلق" على النهار

يستضيف الإعلامى محمود سعد، فى الثامنة مساءً برنامج "باب الخلق"، على قناة النهار، الشيخ أحمد المالكى، ويدور الحوار عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحدث أيضا عن الكثير من القضايا الاجتماعية من منظور دينى.



الاستصلاح الزراعى موضوع "رأى عام" على TEN

يستضيف الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامجه "رأى عام" على قناة "ten" فى الثامة مساءً، المهندس أحمد المغربي صاحب تجربة ناجحة في الاستصلاح والزراعة بمدينة الطور في جنوب سيناء، وساهر محمود صاحب تجربة زراعة قصب بالتنفيط في المنيا، ويدور الحوار عن عيد الفلاح نماذج ناجحة تعيد للزراعة بريقها المفقود.



وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج المدرب كريم إسماعيل لايف اند كاريبر كوتش.



الصحة النفسية وعلاج الأدمان فى "هنا العاصمة" على سى بى سى

يستضيف برنامج "هنا العاصمة" فى التاسعة مساءً الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة سى بى سى، الدكتورة منى عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة والصحة النفسية وعلاج الأدمان، والنائب منى منير عضو مجلس النواب، اللواء مجدى البسيوني الخبير الأمني.



ويدور الحوار عن تصنيع المواد المخدرة وادارج 11 نوعا جديدا على جدول المخدرات وكيفية العلاج.