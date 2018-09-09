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بورصة وشركات
تأجيل دعوى مساهم ضد العربية وبولفارا للغزل والنسيج لشهر أكتوبر
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:41 م
شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج
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شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج
رجب عزالدين
قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 14 أكتوبر للمستندات.
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبدالغني والتى كانت مؤجلة لجلسة لجلسة 9 سبتمبر للاطلاع والمستندات تم تأجليها لجلسة 14 أكتوبر .
فى سياق متصل، قالت الشركة إن دعوى أخرى رفعها المساهم المشار إليه كان من المقرر نظرها 30 يوليو، تم تأجليها لجلسة 15سبتمبر المقبل.
وتختص تلك الدعوى، بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.
وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت ـ23.7 مليون في 2016.
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