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اقتصاد وأسواق
التنمية الصناعية تدرس فتح مكتب باتحاد الصناعات
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:38 م
هيئة التنمية الصناعية
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أحمد اللاهونى:
كشف المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تدرس فتح مكتب لها بمقر اتحاد الصناعات، لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مسئولى الهيئة مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية، اليوم، إن المكتب سيقدم جميع الخدمات للصناع "تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى - الدفع الإلكترونى".
ويعقد اتحاد الصناعات المصرية، سلسلة اجتماعات مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية، بدأت أمس، وتستمر على مدار 10 أيام متتالية لتعريف الأعضاء بالقانون 15 لسنة 2017، الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى أغسطس2017، اللائحة التنفيذية للقانون، والذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو من العام نفسه.
ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
اقتصاد وأسواق
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