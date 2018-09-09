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رياضة
المشجعون الإنجليز يستفزون راموس في ويمبلي بسبب صلاح
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:26 م
سيرجيو راموس
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سيرجيو راموس
روسيا اليوم
حاول المشجعون الإنجليز، الذين احتشدوا في ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن لمتابعة المباراة التي تدخل ضمن دوري الأمم الأوروبية، استفزاز سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بإطلاق صافرات الاستهجان ضده، في كل مرة يلمس فيها الكرة، وذلك لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع النادي الملكي و"الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
وأدى تدخل راموس القوي ضد النجم المصري في تلك المباراة، إلى خروج صلاح بسبب إصابة في كتفه، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، كما أثرت الإصابة على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.
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