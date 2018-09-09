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سيـــاســة
برلمانية: تجميد عضوية النائب محمد فؤاد خسارة كبيرة للوفد
الأحد 09 سبتمبر 2018 06:08 م
النائبة مايسة عطوة 88
أخر الأخبار
النائبة مايسة عطوة 88
ياسمين فواز
صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن قرار حزب الوفد الأخير بشأن تجميد عضوية النائب محمد فؤاد وإحالته للتحقيق سيكون الخاسر الأكبر منها هو حزب الوفد وهيئته البرلمانية، لما لفؤاد من نشاط كبير علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية.
وأضافت أنه ينبغي علي حكماء الوفد وقياداته التدخل لإنهاء الأزمة خاصة أن الأسباب المعلنة الي الآن لا ترتقي لتكون سببا لتجميد عضوية أحد الأعضاء وخاصة إذا كان في نشاط الدكتور محمد فؤاد.
وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة تنحية الخلافات الشخصية جانبا وعدم خلطها بالعمل العام لما سيكون له من تأثير سلبي علي سير الحياه السياسية وعلي شعبية بيت الأمة في المستقبل.
وأكدت أهمية الجلوس علي مائدة المفاوضات لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
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