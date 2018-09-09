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سيـــاســة

إجراءات وقائية وتوعوية لمواجهة مرض الفاشيولا بالمنيا

اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين
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اللواء قاسم حسين

المال خاص

كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة بالبدء في تنفيذ حملات وقائية وتوعوية لمواجهة انتشار المرض الطفيلي (الفاشيولا) أو ما يسمى بالدودة الكبدية، والذي ظهر بعدد من المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مركز المعلومات، وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات المحافظة.

يشار إلى أن مرض "الفاشيولا" من أخطر الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوان مثل الماشية والأغنام والماعز وتنتقل منه لتصيب الإنسان عن طريق أكل الخضراوات والأعشاب الملوثة بالطور المهدي لطفيل "الفاشيولا"، وهو من أنواع الديدان المفلطحة، وغير معدٍ من شخص إلى شخص، وليس من التفشيات الوبائية.
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