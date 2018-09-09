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تأميـــن
التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل دور الشركات فى التأمين الهندسي
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:52 م
عبد الرؤوف قطب- عادل منير- سمير محمود - معهد التأمين بمصر
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الشاذلى جمعة
أعادت التكنولوجيا الرقمية الحديثة تشكيل الدور الذى تلعبه الشركات التى تزاول التأمينات الهندسية وأسلوب الاكتتاب الذي من المرجح أن تعمل به في المستقبل.
وكشف تقرير معهد SIGMA السويسرى أنه كان يجوز لمالك ماكينة أو مقاول بناء أن يستشير شركة التأمين في بداية المشروع لمناقشة احتياجاته من الحماية للمخاطر التي يواجهها، وربما تستخدم خدمات الوسيط إلا أنه باستخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي التغيير الرقمي إلى تغيير هذا الأسلوب، كما سيؤدى إلى تغييرات جذرية في البيئة التنافسية وتحويل نموذج العمل التأمينى.
وسوف يساهم الوصول إلى البيانات القيمة من أجهزة الاستشعار والتحليلات التنبؤية فى تطوير قدرة شركات التأمين لدعم إستراتجياتها المستقبلية وأسلوب اكتتاب المخاطر، ما سيخلق أيضا الحاجة إلى التعاون بين الشركات والشراكات التجارية المختلفة وتبادل العمليات.
وفي هذه البيئة الجديدة من التكنولوجيا، سوف يغطي التأمين أنواعا حديثة من المخاطر التي يتم تطويرها باستمرار حيث تكون مصممة خصيصاً لإدارة مخاطر محددة للصناعات المختلفة والهيئات والمنظمات، ولا شك أن نماذج المحاكاة الرقمية ستوفر مزيداً من الوضوح والقياس الكمي للمخاطر المحتملة في كثير من الأحيان في مرحلة مبكرة أكثر من تقنيات الاكتتاب التقليدية.
على سبيل المثال سوف تعرف شركات التأمين، ما إذا كان مالك النشاط التجاري يتبع إجراءات السلامة والصيانة المطلوبة، وقد يساعد ذلك المؤمِّن على تفادى العديد من أخطار المستقبل أو التخفيف من التعويضات لحملة وثائق التأمين في حال وقوع حادث.
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