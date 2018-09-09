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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة يعد الفلاحين بضبط منظومة الأسمدة
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:47 م
الأسمدة
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الأسمدة
الصاوي أحمد
تقدم الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة لجموع فلاحي مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، والذى يوافق 9 سبتمبر.
وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية، إن وزارة الزراعة بكل أجهزتها وهيئاتها لا تدخر جهدا للنهوض بالفلاح المصري والتيسير عليه ورفع مستوي معيشته، والتواصل الدائم والمستمر معه في الحقول من اجل توعيته وارشاده والتعرف علي المشاكل التي تواجهه وحلها علي الفور.
وأكد وزير الزراعة حرصه علي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، لافتا إلي أنه سيتم ضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان حصول كل المزارعين علي مقرراتهم السمادية بسهولة، كذلك توفير كل مستلزمات الإنتاج المميزة بالجمعيات الزراعية من تقاوي محسنة ومبيدات وغيرها في سبيل الدعم المستمر للفلاح، فضلا عن البدء في تفعيل الزراعات التعاقدية لشراء بعض المحاصيل الزراعية وهو ما تم تنفيذه علي المحاصيل الإستراتيجية كالذرة والقطن والقمح والأرز، من خلال تحديد أسعار استرشاديه مجزية تحمي الفلاح من تلاعب وجشع التجار.
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