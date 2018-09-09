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بورصة وشركات
تأكيدا للمال.. المصرية الكويتية تدرس مسارات تمويل مصنع الخشب المضغوط
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:47 م
القابضة المصرية الكويتية
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«القابضة الكويتية» تخاطب بنوكًا محلية ومؤسسات دولية لتمويل «الخشب المضغوط»
القابضة الكويتية
رجب عزالدين:
قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، إنها مازالت تدرس هيكل التمويل النهائى لمشروع مصنع الخشب المضغوط، جاء ذلك فى بيان للبورصة رداً على استفساراتها حول ما نشرته "المال" اليوم الأحد تحت عنوان" القابضة الكويتية تخاطب بنوكا محلية ومؤسسات دولية لتمويل الخشب المضغوط".
وقال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات لـ "المال" إن شركته خاطبت مؤسسات وبنوكًا محلية ودولية لتمويل المشروع الذى سيدشن بمحافظة بنى سويف بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.
وأضاف أنه من المقرر تحديد هيكل تمويل المشروع النهائى خلال شهرين، على أن يتم تمويل جزء منه ذاتيًا، وآخر عبر قروض من مؤسسات محلية وأجنبية.
وأوضح أن الشركة خاطبت البنوك المحلية التى تتعامل معها، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة التعمير، وأبدت ترحيبها بالمشاركة فى المشروع عن طريق التمويل، كما أشار إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة التنمية الصناعية، وتم سداد جزء من قيمتها بشكل نقدى، على أن تُسدد النسبة المتبقية فى صورة أقساط.
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