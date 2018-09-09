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عقـــارات
بريكزى تسوق مشروع IL Mondo لشركة الإيمان للمقاولات
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:33 م
إحدى المشروعات الجارى تسويقها
أخر الأخبار
إحدى المشروعات الجارى تسويقها 2
سليم: المشروع يضم 100 وحدة، من المتوقع بيعها خلال 3 أشهر بقيمة 300 مليون جنيه
مندى: تنفيذ 40% من إنشاءات المشروع، وخطة لطرح مجموعة مشروعات العام المقبل
سحر نصر:
تعاقدت شركة "بريكزى" لإدارة المشروعات على تسويق مشروع IL Mondo، لصالح شركة الإيمان للمقاولات، ووقع العقد كلا من المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى، والمهندس محمد مندى، عضو مجلس إدارة شركة الإيمان.
وقال المهندس أحمد سليم، أن المشروع يقام على مساحة 4 أفدنه، بموقع مميز بمدينة 6 أكتوبر بجوار مشروع شركة ماونتين فيو، وأكتوبر بلازا، وجراند هايتس، ويضم نحو 100 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 165 متر وحتى 300 متر، بسعر 9 ألاف جنيه للمتر، إلى جانب مول تجارى، ويشمل المشروع 36 محلاً تجارياً ومول تجاري، ومنطقة ترفيهية بإجمالى مبيعات مستهدفة تتجاوز 300 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تستهدف الانتهاء من مبيعات مشروع IL Mondo خلال 3 اشهر ، وأن حجم مبيعات بريكزى من بداية العام 2.5 مليار جنيه تقريبا، وتم بيع أكثر من 1200 وحدة سكنية لكبرى شركات التطوير العقارى، وتسعى بريكزى جاهدة إلي أن تكون هى الخيار الدائم لشركات التطوير العقاري، عندما يتعلق الأمر بالبيع و التسويق، كما تتوقع تحقيق 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي .
وأضاف المهندس محمد مندى، عضو مجلس إدارة ومدير عام شركة الإيمان، أن الشركة بدأت نشاطها فى القاهرة بتنمية مشروع IL Mondo، ونفذت نحو 40% من إنشاءات المشروع قبل البدء فى المبيعات، للتأكيد على مصداقية الشركة وقوة موقفها المالى، إلى جانب سرعة بناء إسم الشركة فى القاهرة .
وتعد شركة الإيمان من أكبر شركات المقاولات بالإسكندرية، والذي تعمل به منذ 30 عاما، نفذت خلالها عدد كبير من المشروعات من بينها عمارات قصر الأليزيه الشهيرة، وبرج ستانلى فيو (عمارة بابلو) .
وأشار أن الشركة تخطط لزيادة محفظة أراضيها داخل القاهرة الكبرى خلال العام المقبل، وتسعى إلى إطلاق عدة مشروعات جديدة بالقاهرة وغيرها من المدن الجديدة، وأن التعاقد مع "بريكزى" الشركة الرائدة فى التسويق العقارى وإدارة المشروعات، يجعلها الشريك الاستراتيجى لشركة الايمان فى مشروعاتها المستقبلية.
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