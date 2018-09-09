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تأميـــن
مطالبات بتطوير وثائق التأمين الهندسى لتغطية اختراق شبكات المعلومات
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:05 م
التأمين على الحياة
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طالبت دراسة حديثة لمعهد SWISS RE INSTITUTE (SIGMA) ضرورة تطوير نماذج وثائق التأمين الهندسية على مستوى العالم لتوفير الحمایة من اختراق شبكات المعلومات، وخاصة تلك التي تحتوي على معلومات سریة، والحمایة من ھجمات التعطيل والھجمات الإلكترونية للهاكرز، والحمایة من الجريمة الإلكترونية، والحمایة من تھدیدات فيروسات الـسوفت ویر.
وبدأ مؤخرا قطاع البناء في اعتماد التكنولوجيا والعمليات الرقمية وتعد الشركات الناشئة جزءاً مهماً من منظومة الابتكار وتشكل أكثر من 400 كيانا من شركات البناء منذ عام 2009 ما يقدر ب 2.9 مليار دولار استثمارات، والكثير منها يركز على الأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين إدارة البناء.
ورغم أن استخدام التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة بما في ذلك تعزيز المراقبة والتخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بالهندسة، فإن التكنولوجيا تؤثر أيضًا على طبيعة المخاطر الموجودة تأتى معها مخاطر جديدة مثل الإنترنت ويساعد ابتكار المنتجات شركات التأمين على الاستجابة للمخاطر المتغيرة وطبيعة المنافسة.
وتجلب التقنية الرقمية المتزايدة معها أنواعًا جديدة من المخاطر الإلكترونية وتؤدى الخروقات الأمنية عن طريق الفيروسات والبرامج الخبيثة إلى تعطيل بموقع المشروعات وتوقف الأعمال و تحمل أيضًا مخاطر الخروقات القانونية والمالية ومخاطر السمعة بجانب سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للمشروع وتعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالموقع، وتعطيل برامج إدارة المشاريع وسرقة بيانات من الروبوتات المتكاملة التي تساعد في البناء والطائرات بدون طيار التي تراقب مواقع العمل.
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