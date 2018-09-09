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محاكمة موظفة بنك بالإمارات لاختلاسها 20 مليون درهم لعشيقها.. غدًا
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:02 م
درهم إماراتي
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درهم إماراتي
خالد بدر الدين
تنظر محكمة أبوظبى الجنائية، غدًا الإثنين، الجلسة الثانية لقضية سيدة متهمة بسرقة 20 مليون درهم إماراتى من أحد البنوك الإماراتية وأنفقتها على عشيقها الذى وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده.
وذكرت صحيفة "الخليج تايمز"، أن السيدة كانت تعمل مديرة عمليات فى قسم الحسابات الشخصية بالبنك ومسئولة عن تحويل الأموال بين حسابات العملاء، مما جعلها قادرة على تحويل مبالغ ضخمة من حسابات 70 عميلاً، بقيمة تجاوزت 20.5 مليون درهم إماراتى، خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى مارس من العام الماضى.
وقرر الرجل أن يستغل مشاعر المرأة الجارفة نحوه ووعدها بالزواج وخدعها بأن جعلها تدفع ديونه وديون شقيقه، كما طلب منها أن تسدد تكاليف رحلاته إلى أوروبا واشترت له ساعات ثمينة وسيارات فاخرة.
وعندما تكررت شكاوى العملاء من وجود أخطاء فى حساباتهم اكتشف البنك التحويلات التى تنفذها المرأة، وقام بوقفها عن العمل والإبلاغ عنها للشرطة وجمد 10 تحويلات جديدة أخرى بقيمة 10 ملايين درهم إماراتى.
الإمارات
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