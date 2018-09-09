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اقتصاد وأسواق
انطلاق الدورة الرابعة لمعرض صناع مصر.. 19 ديسمبر
الأحد 09 سبتمبر 2018 04:55 م
غرفة الصناعات الهندسية
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غرفة الصناعات الهندسية
أحمد اللاهونى
قررت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إقامة الدورة الرابعة لمعرض صناع مصر، تحت شعار "معًا نستطيع"، خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر المقبل، بالمبنى الدائم للصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر.
ومن المقرر أن يستضيف المعرض في دورته المقبلة عدد من رجال الأعمال من دولة رواندا، بهدف الترويج للمنتجات المصرية للأشقاء الأفارقة، وسيتيح المعرض مشاركة مصانع الصعيد.
وطالبت الغرفة الأعضاء بضرورة المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من الفرص التي يتيحها للمشتركين، بينها التعرف على الشركات المنتجة للصناعات المغذية للتكامل فيما بينها، فضلاً عن التواصل مع الهيئات الحكومية المستوردة من الخارج "السكة الحديد، مترو الأنفاق، قناة السويس، الهيئة العامة للبترول، الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي" والتعريف بإمكانيات الصناعة المصرية في تلبية احتياجاتهم.
اتحاد الصناعات
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