ريل مارك تختتم الموسم الصيفي بمبيعات تقترب من 100 مليون جنيه

ريل مارك للتسويق العقارى 2

- روجت لوحدات استلام فوري بالتقسيط حتى 5 سنوات



- إقبال كبير على جولدن بارك بمقدم 0 % بطريق مصر الإسماعيلية ومصر الجديدة ووحدات في نيو هيلوبوليس بمقدم يبدأ من 63 ألف جنيه



المال - خاص :



تتنافس الشركات العقارية مع اختتام الموسم الصيفي حالياً على تحقيق أعلى قدر من المبيعات والاستحواذ على الشريحة الكبرى من راغبي الحصول على وحدات سكنية، من خلال طرح مشروعات جديدة بعروض مميزة .



واستطاعت شركة ريل مارك للتسويق العقاري، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام اجتذاب أكبر قدر من العملاء بداية من الساعات الأولى لانطلاق معرض مصر للعقار والاستثمار، الذى انتهت فعالياته أمس السبت.



وقالت المهندسة نجلاء السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة ريل مارك للتسويق العقاري، إن الشركة طرحت خلال المعرض مشروع جولدن بارك، أول مشروعات شركة التشييد للتطوير العقاري، أحدث شركات القابضة للتشييد، وشهد المشروع منذ الإعلان عنه إقبالا كثيفاً من العملاء لتميز موقعه على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مباشرة، وكذلك العرض المقدم من الشركة خلال فترة المعرض والذي يتمثل فى 0 % مقدم مع تسهيلات حتى 7 سنوات.



وأشارت إلى أن الشركة باعت 50 وحدة من المشروع، خلال أول ساعتين، لتحقق الشركة مبيعات تقارب 100 مليون جنيه للمشروعات المطروحة بالكامل باليوم الأول بالمعرض.



وأضافت أن المشروع راعى احتياجات العملاء من حيث المساحات المتنوعة والخدمات التي وضعت بناء على دراسات قامت بها شركة ريل مارك لإنتاج وحدات على أعلى مستوى من الجودة، بمساحات تبدأ من 75 إلى 180 متر كحد أقصى، كما ركزت الشركة على وضع آليات تسعير وأساليب سداد مميزة تتلائم مع الشريحة المستهدفة من العملاء.



تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع جولدن بارك 10 أفدنة، ويقع على بعد 15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة الشروق و30 دقيقة من التجمع الخامس و مدينة نصر. المشروع ينقسم إلى 27 قطعة سكنية وقطعة تجارية إدارية ويوفر نماذج ووحدات بمساحات مختلفة. ويعد باكورة مشروعات شركة التشييد للتطوير العقاري وهى تحالف لكيانات المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" والنصر للإسكان والتعمير والمعادى للتنمية والتعمير.



ويضم المشروع 47 عمارة سكنية بارتفاعات أرضى و7 ادوار وأرضى و11 دور ومتوسط سعر الوحدة يبدأ من 900 ألف جنيه والتسليم بعد 4 سنوات والتقسيط حتى 7 سنوات دون فوائد.



وأوضحت نجلاء السعيد أن ريل مارك روجت ايضا الى أكثر من 12 مشروع في مناطق متعددة لمجموعة من الكيانات العقارية الرائدة وهي شركات: مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير و"إيجيكو" النصر للمباني والإنشاءات والشمس للإسكان والتعمير.



وأضافت أن الشركة بصدد الترويج لعدد من المشروعات الجديدة قريباً منها أول مشروعات شركة الشمس للإسكان والتعمير بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك أكبر مشروع خدمي إداري تجارى فندقي ترفيهي بمنطقة محرم بك بالإسكندرية يتم تنفيذه بواسطة تحالف شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام" والنصر للإسكان والتعمير والمعادى للتنمية والتعمير، وكذلك حوالي 40 عمارة سكنية بمنطقة زهراء المعادى لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير.



و روجت ريل مارك لعدة مشروعات خلال المعرض لصالح مصر الجديدة للإسكان والتعمير منها مشروعات متنوعة بمدينة نيو هيلوبوليس بمساحات تبدأ من 98 إلى 320 متر وبنظام دفع 10 % مقدم و5 % بعد 3 شهور و5 % عند استلام الوحدات وتقسيط حتى 7 سنوات والأسعار بمتوسط 5200 إلى 7900 جنيه للمتر بمقدم يبدأ من 63 ألف جنيه.



كما روجت مشروعات لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير منها وحدات بكومباوند المعادى فيو بالشروق بمساحات بين 124 إلى 285 متر وأسعار من مليون و50 ألف جنيه للوحدة بنظام الدفع 10 % مقدم و6 % بعد 3 شهور و6 % عند الاستلام والباقي تقسيط على 7 سنوات.



وطرحت الشركة أيضا 3 مشروعات تسليم فوري في أكتوبر وهى جرين يارد وجاردنيا الشمس وجاردن سيتي بمتوسط أسعار من 800 إلى 820 ألف جنيه للوحدة ومقدم يتراوح بين 25 إلى 30 % وتقسيط حتى 5 سنوات.



