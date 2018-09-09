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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم
الأحد 09 سبتمبر 2018 05:09 م
الذهب 1
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تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الاحد استقرارا، على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب استقرت، اليوم، بعد انخفاضها أمس.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 603 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس أول.
فيما سجل عيار 18 قيمة 516 جنيهًا، وعيار 24 نحو 690 جنيهًا ، وسجلت الأوقية 1197 دولارًا بدلًا من 1203.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4825 جنيهًا، بدلًا من 4835 جنيهًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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