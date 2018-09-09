كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الاحد استقرارا، على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب استقرت، اليوم، بعد انخفاضها أمس.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 603 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس أول.





فيما سجل عيار 18 قيمة 516 جنيهًا، وعيار 24 نحو 690 جنيهًا ، وسجلت الأوقية 1197 دولارًا بدلًا من 1203.