مجموعة الوادي تنظم دورة تدريبية عن احدث اساليب تربية الدواجن

المرسي عزت



نظمت مجموعة الوادي الدورة الثالثة من أكاديمية الوادي للدواجن لعملاء التسمين التجاري

وتهدف الدورة الثالثة الي نقل الخبرات والمعلومات للمربين عن أحدث أساليب تربية قطعان التسمين وإدارة الدورات الإنتاجية.

شارك في الدورة 90 من كبار مربي التسمين التجاري في السوق المصري.

تضمنت الدورة الثالثة سلسلة من المحاضرات التي ألقاها عدد من خبراء الوادي وممثلي شركة أفياجين العالمية

وتضمنت كيفية رفع الوعي لدى المربين بأحدث ممارسات تربية القطعان، وأساليب حل المشكلات والتغلب على التحديات التي تواجهُها صناعة الدواجن في مصر

وقال بوزانت داكسيان، رئيس قطاع الدواجن في مجموعة الوادي: "استثمرت مجموعة الوادي بكثافة في التعليم والتدريب على مدار أكثر من 30 عاماً"

واشار الي ان عمليات التدريب والتعليم أثمرت في تخريج جيل جديد من أهم خبراء ومربي الدواجن في مصر بالتعاون مع كبرى شركات الدواجن والسلالات في العالم

واضاف ان الدورة شهدت مشاركة أفياجين العالمية التي تقدم سلالة روص التي تعد أهم سلالات تسمين الدواجن وأكثرها انتاجية على مستوى العالم.

التقي كبار مربي دواجن التسمين في مصر وجهاً لوجه مع خبراء شركة أفياجين العالمية الذين قدموا خلاصة تجربتهم في التربية والتسمين للمربين المصريين.

تحدث في الأكاديمية من مجموعة الوادي كل من بوزانت داكسيان، رئيس قطاع الدواجن، ومازن الشريف، المدير التجاري والفني، وحسين علي، المسؤول العام للشؤون البيطرية.

كما تحدث من أفياجين العالمية بولنت تانيلديزي، المدير التجاري الدولي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وروبرت هاجرتي، كبير المديرين الفنيين في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا،

كما تحدث إبراهيم إبراهيم، مدير الخدمات الفنية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومراد ياكار، مدير الخدمات الفنية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيفي آي، متخصص تغذية الدواجن في شركة افياجين العالمية

تتمتع مجموعة الوادي بتاريخ طويل وخبرة واسعة تمتد لأكثر من نصف قرن في القطاع الزراعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بدأت الشركة أعمالها في مصر عام 1984 في مجال الدواجن على نطاق صغير

تضم المجموعة الان 12 شركة تابعة لها من خلال 10 علامات تجارية تندرج تحت 3 قطاعات أعمال رئيسية هي،الدواجن، الصناعات، والمزارع.