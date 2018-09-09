التباين يسيطر على تعاملات الأحد بالبورصة حتى الختام

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.4% عند 15740 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.3% إلى751 نقطة، كما صعد «EGX100»الأوسع نطاقا 0.4% مسجلا 1938 نقطة، وهبط الخمسينى 0.42% عند مستوى 2567 نقطة، كما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.68% إلى 15350 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 472 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى 5.1 مليون جنيه و18.7 مليون و1.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيم تداولات 4 ملايين و14.5 مليون و6.3 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 53 سهما من إجمالى 171 متداولة، بينما هبط 80 سهما وبقى 38 دون تغير.

