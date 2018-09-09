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اقتصاد وأسواق
القوى العاملة : الاستقدام موقوف بالأردن
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:22 م
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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محمد سعفان وزير القوى العاملة: لن يضار عامل بالشركات الحكومية حال تطويرها
محمد سعفان وزير القوي العاملة
- سعفان: يحذر المصريين من العقود المزورة
دعاء حسني
حذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين، الراغبين في السفر إلى الأردن للعمل بأن الاستقدام موقوف حاليا، مشيرا إلى أن هناك عقود عمل مزورة ظهرت مؤخرا من جانب شركات وهمية، ويدفع المواطن مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول على العقد الذي يتضح فيما بعد أنه مزور.
وناشد الوزير المواطنين المصريين الذين يحصلون على عقود عمل بالأردن، أو أي دولة عربية أو أجنبية بضرورة مراجعة وزارة القوي العاملة - بمدينة نصر، للتأكد من صحتها حتى يتجنبوا ممانعتهم أمنيا من الدخول عبر المنافذ.
لقى الوزير تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان بذلك، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري أن هناك عمليات نصب على العمالة المصرية ظهرت أخيرا بشكل كبير، وذلك من خلال شركات وهمية، حيث من المعلوم أن الاستقدام بالأردن موقوف حاليا.
وقال: إنه ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" شركات تدعي أن لديها عقودا للاستقدام في الأردن برغم توقف هذا الاستقدام، وفي النهاية يتعرض الموطن المصري للنصب بطرق عديدة ووقوعه في شباك السماسرة وتجارة العقود المضروبة.
اقتصاد وأسواق
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