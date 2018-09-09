عكاظ للأوراق المالية تخطط لجذب عملاء عبر تنشيط الفروع

شريف عمر :





تسعى شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، لتنشيط فروعها التسويقية فى الفترة المقبلة لزيادة تداولات الأفراد، وجذب أكبر قدر من العملاء عبر فروعها فى الغردقة والسويس والقاهرة.





وقالت أمانى حامد، رئيسة مجلس إدارة عكاظ المالية، إن الشركة تركز بالأساس على تعاملات المؤسسات بجانب تعظيم تداولات الأفراد، وكانت تخطط لإضافة مزيد من الفرع إلا أنها فضلت التركيز على التداول الإلكترونى بدلاً من افتتاح فروع جديدة.





وتأسست عكاظ عام 1984، وتعمل فى مجالات السمسرة بالبورصة، وإدارة المحافظ، ويبلغ رأسمالها 15 مليون جنيه، ومملوكة بالكامل لعائلة محمد حامد رئيس البورصة الأسبق.





وعن ذراع المحافظ المالية، أكدت حامد فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن حجم المحفظة المالية لذارع إدارة المحافظ بلغ 70 مليون جنيه، وتتنوع المحافظ ما بين الاستثمار فى الاسهم وأدوات الدخل، ولكنها أكدت ان القوانين المطبقة فى المناقصات الحكومية لادارة الاموال تزيد معاناة الشركات متوسطة الحجم فى زيادة حجم الأصول، خاصة وان الجهات الحكومية تشترط إلا تقل الاصول المدارة بالشركة عن 200 مليون جنيه للسماح لها بالمشاركة فى المناقصة.





يذكر أن شركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية تأسست عام 2006.





وكانت حامد قد قال سابقاً لـ المال ان شركة عكاظ للاستثمارات المالية تدرس تفعيل نشاط الاستشارات المالية، وهو ما علقت عليه بالقول : فضلنا تأجيل تفعيل النشاط فى ظل تحديات سوق الاوراق المالية، خاصة واننا كنا نرغب فى الاستفادة من نشاط وكلاء القيد ببورصة النيل.





وأكدت حامد أن الشركة مستعدة لتطبيق ايه الية تداول جديدة تطلق فى السوق على غرار اقتراض الاسهم بغرض البيع " الشورت سيلينج" فى ظل توافر الملاءة المالية اللازمة.





وفى أغسطس الماضى احتلت عكاظ المرتبة 45 بين شركات السمسرة وفقاً لتعاملات سوق المال بعد أن حققت قيم تعاملات وصلت الى 101.5 مليون جنيه، وحصة سوقية 0.4%.