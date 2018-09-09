2200 جنيه زيادة في طن الألومنيوم خلال أغسطس





محمود زكي



ارتفع طن الألومنيوم الفضي المؤكسد بقيمة 1400 جنيه خلال شهر أغسطس، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وأضاف التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه، وصول طن الألومنيوم الفضى المؤكسد لـ88 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 86.6 ألف جنيه خلال يوليو الماضي وبزيادة 1.6%.



ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 2200 جنيه، حيث سجل سعر الطن قيمة 90 ألف جنيه خلال شهر أغسطس، مقابل 87.8 ألف جنيه خلال يوليو الماضي وبزيادة 2.5%.







وكانت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد خفضت أسعار توريد طن الألومنيوم للمصانع خلال سبتمبر الحالى بنحو 1500 جنيه للقوالب، و2000 جنيه للإسطوانات.