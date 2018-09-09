السلامة البحرية تنقذ ميناء سفاجا من حادث محقق

ميناء سفاجا 1



نادية سلام



قام اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية بالتدخل السريع وتشكيل لجنة من رئيس فرع هيئة السلامة البحرية بالغردقة وأعضاء من الهيئة بسفاجا لإعادة التفتيش على الماعون سى ستار القادم من ميناء بورتوفيق لاستلام مخلفات بترولية بعد تلقى بلاغ بعدم ظهوره على الرادار.



وعلى الفور قامت اللجنة باعادة التفتيش على الماعون حيث وجدت جهاز AIS الخاص به عاطلا، بالاضافة لانتهاء صلاحية الرماث الوحيد المتواجد عليه ( قارب النجاة ) وأصدرت اللجنة قرارها بعدم السماح للماعون بالابحار لحين إصلاح جهاز AIS و قارب النجاة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



يذكر أن الماعون سى ستار غادر ميناء بورتوفيق بموجب ترخيص رحلة ساحلية ( السويس / سفاجا ) صادر له من هيئة السلامة البحرية بالسويس و هو مؤجر لمقاول اشغال حاصل على رخصة أشغال بحرية للعمل بموانئ السويس فقط ،كما تبين أن دراسة تقييم الأثر البيئى للماعون محددة بموانئ ( بورتوفيق – الأدبية – الزيتيات – السخنة ) ولا يحق له العمل بموانى أخرى طبقا للقرار رقم ( 800 ) لسنة 2016.





