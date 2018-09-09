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تأميـــن
ركود عالمى فى التأمين الهندسى لانخفاض الإنفاق على الإنشاءات
الأحد 09 سبتمبر 2018 03:44 م
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الشاذلى جمعة
كشف تقرير لشركة "SWISS RE" السويسرية لإعادة التأمين، أن التأمين الهندسى مازال يعانى من الركود فى السنوات الأخيرة وفقًا لأحدث دراسة من معهد Swiss Re Institute(SIGMA نظراً لانخفاض أداء الاكتتاب فى الآونة الأخيرة، مع انخفاض معدلات الأقساط وارتفاع المطالبات فى بعض قطاعات البناء، لذلك فمن المفترض أن يؤدى التوسع الحضرى واستبدال البنية الأساسية القديمة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز الإنفاق على الإنشاءات والطلب على التأمين الهندسي، كما يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تسهم فى تحسينات كبيرة فى كفاءة عملية البناء بما فى ذلك التخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات البناء، رغم أنها تخلق مخاطر جديدة.
وأشار التقرير إلى تحقيق التأمين الهندسى أقساط بقيمة 21 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم فى 2017 ويمثل هذا الرقم 3٪ من إجمالي أقساط التأمين التجاري (حوالي 730 مليار دولار أمريكي في عام 2017).
ولقد ارتفع نشاط الإنشاءات خلال الفترة (1990- 2000) خصوصا فى عدد من البلدان النامية، بينما عانت أقساط التأمين الهندسى العالمية من الركود فى السنوات الأخيرة، ولا يزال الإنفاق على الإنشاءات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق المتقدمة فى انخفاض منذ الأزمة المالية التي سبقت عام 2008، في حين أن بعض الأسواق الناشئة الرئيسية بدأت تخرج ببطء من فترات الركود الأخيرة.
ومع ذلك، فإن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما زالت مستمرة فى تحقيق أكبر حصة من أقساط التأمين العالمية ولا تزال سوق لندن مركزاً هاماً للتأمين الهندسى، فقد تمت تغطية المخاطر الهندسية بشكل متزايد من المراكز الدولية في سنغافورة ودبى وميامى مع انخفاض معدلات الأقساط وارتفاع المطالبات فى بعض قطاعات البناء ويرجع ذلك في الغالب إلى انتشار التغطيات التقليدية مثل عطل الماكينات وأخطار المقاولين.
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