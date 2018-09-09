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الإسكندرية
التضامن تسند تطوير دار الهدايا للمسنين بالسيوف لأعمال الإسكندرية
الأحد 09 سبتمبر 2018 03:40 م
غادة والى 2
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غادة والى 2
الجمعية ترصد 7 ملايين جنيه حتى الآن لثلاث مراحل
معتز محمود
قال المهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى أسندت للجمعية تطوير دار الهدايا بالسيوف، والتى تقدم رعاية كاملة للرجال والسيدات.
وأضاف فى ختام لقائه بوزيرة التضامن الاجتماعى بمقر الجمعية اليوم، أن تطوير الجمعية سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، لافتا الى أن المرحلة الأولى ستتكلف نحو مليون جنيه وتشمل تطويرا فوريا لكل المبانى وصيانتها وتجديدها،وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى والكهرباء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتكلف نحو ثلاثة ملايين جنيه لزيادة السعة الاستيعابية للدار بزيادة تتراوح من ٦٠_٧٠٪ من الطاقة الحالية.
وأوضح صبرى أن المرحلة الثالثة تشمل هدم بعض المبانى لأنشاء مبنى كامل متكامل جديد بسعة ضعف السعة الحالية وسيكون به جزء تجارى لوجود استدامة فى التكاليف الخاصة بهذه الدار.
وكشف رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية، أن الجمعية رصدت 7 ملايين جنيه حتى الآن لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية ودراسات المرحلة الثالثة.
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