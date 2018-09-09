شراكة بين Seiko اليابانية والعربي لتسويق الساعات في أفريقيا

محمد العربي وسوسوموكوانيشي

دعاء حسني



وقعت Seiko اليابانية المتخصصة في صناعة الساعات بروتوكول تعاون مع مجموعة العربي بهدف تسويق منتجاتها من الساعات في عدة دول بالقارة الإفريقية، وكان ذلك خلال الزيارة التي قام بها سوسومو كوانيشي نائب رئيس الشركة اليابانية بمنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند الى مصر.



صرح كوانيشي بأن توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة العربي يهدف الى فتح أسواق جديدة واعادة تصدير ساعات Seiko من مصر الى أفريقيا، بالاضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية مع الشريك المصري والذي يحظى بالثقة من عملائه.

وأشار سوسومو إلى عمق العلاقة بين الشريكين والتي بدأت منذ عام 1982 ، كما أكد أهمية الاستثمار في مصر وافريقيا لكونهم سوق واعدة تستوعب كافة الماركات في العالم،



وأعرب المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي عن سعادته بزيارة وفد Seiko لمصر، والثقة التى منحها الشركاء اليابانيين للعربي في فتح اسواق جديدة الى افريقيا من خلال مجموعة العربي ، ,



واضاف أن التصدير هو اهم الاهداف الاستراتيجية التي نضعها في اولى اولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، وأشار الى امتلاك الشريك الياباني احدث تكنولوجيا صناعة الساعات بالاضافة الى الجودة اليابانية العالية والتصميم الرائع لمنتجاتها.



كما أشاد العربي بالإصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية التي تتم علي أرض الواقع والتي أعطت مزيدا من الثقة للشركات العالمية في مصر وسيكون لها عظيم الأثر في المستقبل.



