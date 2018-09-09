المصرية الكويتية تبدأ توسعة محطة كهرباء برج العرب بتكلفة 550 مليون جنيه

محطة كهرباء



رجب عزالدين



أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن بدء إحدى شركاتها التابعة مشروع توسعة إضافية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية المملوكة بالكامل للشركة بمنطقة برج العرب.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء(كهربا) المملوكة بنسبة 91.95 % ( ملكية مباشرة وغير مباشرة ) بدأت مشروع التوسعة بغرض زيادة القدرة التوليدية للمحطة من 75 ميجاوات إلى 115 ميجاوات بإجمالى استثمارات تبلغ 550 مليون جنيه.



ومن المتوقع الانتهاء من تلك التوسعات خلال الربع الأول من عام 2020 وفقا للبيان.



وتأتى هذه التوسعة بعد انتهاء الشركة من المرحلة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية المملوكة للشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهرباء" بمنطقة برج العرب، والذى بلغ إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة بها مبلغ 460 مليون جنيه.





