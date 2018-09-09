ندوة تعريفية لغرفة مواد البناء عن التراخيص الصناعية 19 سبتمبر

مواد البناء جديد





المال - خاص



أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبدالحميد، عن عقد ندوة لأعضاء الغرفة للتعريف بمواد قانون رقم 15 لسنة 2017، الخاص بالتراخيص الصناعية بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك يوم الأربعاء 19 سبتمبر.



وأضافت الغرفة في بيان لها أن الندوة تأتى فى إطار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية سلسلة من الندوات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، لتعريف أعضاء الغرف والشعب الصناعية المختلفة بالقانون الجديد للتراخيص، مشيرة إلى أن الاتحاد قرر تخصيص يوم محدد لكل غرفة من غرف الاتحاد لتعظيم الاستفادة من تلك الندوات فى تعريف الشركات بالقانون.



وأشارت الغرفة إلى أن الندوة تعقد بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعماد رأفت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وستتم خلالها مناقشة مواد القانون والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الأعضاء.

