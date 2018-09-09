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الإسكندرية
أعمال الإسكندرية: عدم صدور لائحة قانون الجمعيات يجعل الصورة غير واضحة حوله
الأحد 09 سبتمبر 2018 03:10 م
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
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نائب رئيس الجمعية: هناك تفهم لأسباب صدور القانون إلا أنه يعوق بعض الأنشطة
معتز محمود
قال محمد هنو رئيس المجلس الاستشارى لمشروع تمويل المنشآت الحرفية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، إن قانون الجمعيات الأهلية الذى صدر مؤخرا توجد به أمور غير واضحة، مرجعا ذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى لعدد من قيادات الجمعية بمقرها الرئيسى بالإسكندرية، أن المشكلة فى هذا القانون أن الآلية التنفيذية غير متوافرة بشكل كامل، لافتا الى أنه يقيد إصدار الشهادات المهنية.
واعتبر رئيس المجلس الاستشارى لمشروع تمويل المنشآت الحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن هذه المشكلات يمكن تجاوزها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
بدوره اعتبر هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية،الامين العام لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية التابعة للجمعية أن هناك تفهما لأسباب صدور القانون، الا أنه يعيق بعض الأنشطة فى الجمعية.
وأضاف أن التعاون مع الجهات الاجنبية أو المحلية فى مجال تمويل أنشطة التدريب الفنى بغيط العنب يتطلب بعض الإجراءات التى تؤدى لحدوث تأخير فى الأنشطة.
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