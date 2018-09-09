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اقتصاد وأسواق
تصديرى الهندسية يطالب مصر للألومنيوم بتخفيض سعرى أكبر للمنافسة بالخارج
الأحد 09 سبتمبر 2018 03:00 م
التصديرى
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للصناعات الهندسية
أحمد اللاهونى
قال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قرار «مصر للألومنيوم» بتخفيض أسعار توريد الخام يعتبر بداية للاستجابة لمطالب الصناع.
وطالب العايدى فى تصريحات لـ "المال"، الشركة الحكومية بمزيد من التخفيض لضمان منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، نظرًا لأن ارتفاع تكاليف الإنتاج تؤثر بالسلب على التصدير.
وخفضت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار توريد طن الألومنيوم للمصانع خلال سبتمبر الحالى بنحو 1500 جنيه للقوالب، و2000 جنيه للأسطوانات.
وواجهت"الصناعات الهندسية" أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار خام الألومنيوم، والتى دفعت المنتجين إلى اللجوء للاستيراد.
ويبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.
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