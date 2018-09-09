420 ألف مقترض من أعمال الإسكندرية العام الماضى

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية



هنو: نجاح الإقراض الصغير يرتبط بالقرب من العملاء



معتز محمود



أكد محمد هنو رئيس المجلس الاستشارى لمشروع تمويل المنشأت الحرفية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، أن العام الماضى شهد نموا لعدد المقترضين من المشروع ليصل إلى نحو 420 ألف مقترض فى 8 محافظات، بزيادة نحو ٢٥٪.



وأضاف نعمل على التوسع جغرافيا تدريجيا ونحن نعمل على التوسع فى جميع المحافظات من خلال الإدارة المركزية للجمعية، معتبرا أن نجاح الإقراض الصغير يرتبط بالقرب من العملاء.



وأشار هنو، إلى أنه لا يتم منح قروض إلا للمتخصصين،حيث يثبت الفنى أو الحرفى تمكنه منها قبل الحصول على القرض، لافتا الى ان حجم القرض يصل إلى حوالى 100 ألف جنيه بنفس نسبة الفوائد المطبقة بالبنوك .

وأكد رئيس المجلس الأستشارى لمشروع تمويل المنشآت الحرفية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، وجود مزايا يتم تقديمها للمقترض مثل التأمين علي الحياة تتحمله الجمعية بالكامل وخدمات تدريبة واستشارية وصحية، بالاضافة إلى مساندة المقترض حال تعرضه لأى ظرف سيئ مثل حالة الوفاة.



وأوضح هنو، أن الجمعية استفادت من مبادرة الـ200 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم السماح لها بالعمل بها ،والاستفادة بجزء من هذا التمويل.









