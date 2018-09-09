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استثمار
تسليم 708 آلاف تابلت للصف الأول الثانوى فى سبتمبر وأكتوبر
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:39 م
التابلت
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التابلت
شوقى: التابلت والشبكات ليست جوهر تطوير التعليم
عصام عميرة
قال وزير التعليم طارق شوقي، إن التابلت والشبكات ليست جوهر تطوير المنظومة التعليمية، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركة سامسونج العالمية على 708 آلاف تابلت،على أعلى المواصفات وسوف يتم توزيعها على طلبة الصف الأول الثانوى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.
وقرر الوزير إيقاف التراخيص المتعلقة بالكتب الخارجية للسنوات التى تبدأ فى تطبيق المنظومة الجديدة من رياض الأطفال إلى أولى ابتدائى.
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