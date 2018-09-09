القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

الفريق أول محمد زكى

بدور إيراهيم



بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1440 هجريا.



وجاء في البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر



وأضافت القوات المسلحة فى تهنئتها: " إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الامم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم، حفظكم الله واعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة".



وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد .



كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة



وبعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما اصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.