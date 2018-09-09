بالأرقام .. التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق التي افتتحها السيسي اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي



مدحت اسماعيل:



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، عدد من المشروعات القومية، في قطاع الطرق والكباري التي نفذتها وزارة النقل ( ٥ مشروعات ) بإجمالي تكلفة 7.9مليار جنيه حيث تم افتتاح عدد ٤ مشروعات عبر الفيديو كونفراس، بمقر الاحتفال بمحور الخطاطبة الذي يعد جزءا هاما في القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي والذي افتتحه فخامة الرئيس في موقع الحدث.



استعرض الدكتور هشام عرفات وزير النقل انجازات الطرق والكباري بوزارة النقل خلال الفترة من 2018/2014 حيث صرح أن إجمالي استثمارات الطرق والكباري التي تم انجازها 32 مليار جنيه وشملت (المشروع القومي للطـرق (900 كم ) بتكلفة 19مليار جنيه، و

تطـوير شـبكـة الطرق الحـالية (2000 كم ) بتكلفة 6 مليار جنيه،و الانتهاء من تنفيذ محاور علي النيل (6 محاور ) بتكلفة 3.7 مليار جنيه ،وكذلك الإنتهاء من ( 30 كوبري علوي) بتكلفة 3.3 مليار جنيه مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها يبلغ تكلفتها 52.5 مليار جنيه وتشمل :

المشروع القومي للطـرق( 1280 كم ) ، وتطـــوير شـبكـة الطــرق الحـالية ( 2500 كم )، وتنفيذ محاور علي النيل (10 محاور بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) ،و كباري علوية ( 20كوبري.



أما بخصوص تكلفة مشروعات الافتتاحات اليوم فأشار وزير النقل أنها تبلغ 7.9مليار جنيه، وتشمل ( مشروع إنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري الاقليمي 4.9 مليار جنيه ، و محور الخطاطبة علي النيل والرياح البحيري والرياح الناصري 1.3 مليار جنيه ، وكوبري تقاطع طريق القاهرة – اسكندرية الزراعي ( بنها ) بتكلفة 617.5 مليون جنيه ، و المرحلة الأولي من محور طما علي النيل550 مليون جنيه ، وكوبري قوص العلوي بتكلفة 44 مليون جنيه، و كوبري بلطيم علي الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 45 مليون جنيه ، بالاضافة الى كوبري تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير بتكلفة 450 مليون جنيه.



وأوضح وزير النقل أن القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الاقليمي هو جزء من القوس الشمالي للطريق والذي نفذته وزارة النقل مضيفا ان الطريق الإقليمي بقوسيه الشمالي والجنوبي يتقاطع مع عدد 18محور رئيسي علي الشبكة .



وأشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الاقليمى يبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في يوليو 2018 ويبلغ طوله 57 كم وعرضه 42 متر بواقع 4 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض 3.65 متر للحارة طط ويشمل عدد كبير من الأعمال الصناعية حيث يشمل 25 كوبري و 43 نفق و 10 برابخ.



أشار الى ان هذا المشروع سيساهم في ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية فى كل من شرق القاهرة بغرب القاهرة بالاضافة الى أنه يمثل محور متكامل يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من والى اقليم القاهرة الكبرى ( بتقاطع مع عدد ١٨ محور رئيسى على الشبكة ) ويساهم في تخفيف الضغط المرورى والكثافة المورية العالية على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وكذا داخل اقليم القاهرة الكبرى وتحقيق وافر فى الوقت واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بما يعادل 800 مليون جنيه سنويا ، وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.

أكد أن محور كوبرى الخطاطبة على النيل يعتبر أحد أهم الأعمال الصناعية بالقوس الشمالي الغربي للدائري الاقليمي ويبلغ تكلفته 1.310 مليار جنيه وكذلك كوبرى تقاطع الدائرى الاقليمى مع طري القاهرة – الاسكندرية الزراعى ( بنها ) الذي يبلغ تكلفته 617.5 مليون جنيه يعتبر من الأعمال الصناعية الهامة بالقوس





واكد الدكتور هشام عرفات أن القوس الشمالى الغربى يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى طريق بنها الزراعي يدخل ضمن الجزء الذي نفذته وزارة النقل من الدائري الاقليمي (القوس الشمالي ) لربط محاور النقل وزيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا مع خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليم القاهرة الكبرى والمساهمة في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى مشيرا الى ان القوس الشمالي يمر مساره بـ4 محافظات (الشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة).



وأوضح أن محور طما على النيل ( المرحلة الاولى ) يبلغ تكلفتها 550 مليون جنيه ويبلغ طول المرحلة 6.610 كم وعرض المحور : 21 م ( 2 حارة مرورية بكل اتجاه ) وتم نهو التنفيذ في 30/6/ 2018 ويشمل على عدد من الاعمال الصناعية (5 كبارى + 8 نفق + 3 برابخ ) لافتا انه سيساهم في ربط شبكة الطرق من طريق الصعيد الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واتاحة فرص عمل لحل مشكلة البطالة و خدمة حركة التنمية السياحية والتجارية فى صعيد مصر .



أضاف أن كوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب / سيدى كرير ) يبلغ تكلفته 450 مليون جنيه وطوله 1370 م وعرضه 41.2 م وتم الانتهاء منه في يوليو 2018 وسيساهم في الغاء تقاطع محور التعمير مع طريق سيدى كرير – مطار برج العرب وتقليل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث.



واشار الدكتور هشام عرفات أن الكوبرى داخل مدينة قوس ( اعلى السكة الحديد ) يبلغ تكلفته 44 مليون جنيه - وطوله 975 م وعرض 15 م وتم نهو التنفيذ في ابريل 2018 لافتا إلى أن هذا الكوبري سيساهم في التغلب على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد وربط شرق المدينة بغربها .



أضاف الوزير ان كوبرى بلطيم العلوي على الطريق الدولى الساحل يبلغ تكلفته 45 مليون جنيه وطوله 650 م وعرضه 22 م وتم الانتهاء منه في مايو 2018، وسيساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية بحل التقاطع امام مدينة الشيخ مبارك ببلطيم وضمن خطة تطوير الطريق الدولى الساحلى بتوفير كبارى دورانات للخلف أمنة ومطابقة للمعايير الهندسية.