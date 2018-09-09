EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير التعليم يكشف موعد أول دفعة من قرض البنك الدولى
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:30 م
البنك الدولى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
حقيقة إعلان التربية والتعليم مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا
وزير التربية والتعليم: مصر ستشهد نظاماً جديدًا الشهر المقبل
نقيب الفلاحين يهدي وزير التربية والتعليم درع النقابة
البنك الدولى
عصام عميرة
توقع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن تحصل الوزارة على أول دفعة من قرض البنك الدولى خلال الـ 3 أشهر المقبلة.
وتبلغ قيمة القرض 500مليون دولار تحصل عليها وزارة التعليم لدعم منظومة تطوير التعليم الجديدة.
وأضاف الوزير أن الدولة هى التى قامت بتمويل كل ما تم فى المنظومة حتى الآن.
وأكد أن ما يقال أن الوزارة حصلت على جزء من القرض عار تماما من الصحة ولم نحصل على "مليم" واحد حتى الآن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا