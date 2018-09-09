وزير التعليم يكشف موعد أول دفعة من قرض البنك الدولى

البنك الدولى



عصام عميرة



توقع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن تحصل الوزارة على أول دفعة من قرض البنك الدولى خلال الـ 3 أشهر المقبلة.



وتبلغ قيمة القرض 500مليون دولار تحصل عليها وزارة التعليم لدعم منظومة تطوير التعليم الجديدة.



وأضاف الوزير أن الدولة هى التى قامت بتمويل كل ما تم فى المنظومة حتى الآن.



وأكد أن ما يقال أن الوزارة حصلت على جزء من القرض عار تماما من الصحة ولم نحصل على "مليم" واحد حتى الآن.









