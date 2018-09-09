EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
محافظ الجيزة يحدد مهام معاونيه بجميع القطاعات والوحدات المحلية
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:27 م
أحمد راشد محافظ الجيزة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محافظ الجيزة في أولى تصريحاته: اللى مش هيقدر يشتغل يمشى
محافظ الجيزة يستدعى رئيس شركة المياه لبحث مشكلة الانقطاعات
محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة «في حب كتاب الله»
أحمد راشد محافظ الجيزة
بدور إيراهيم
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بتحديد مهام معاونيه خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير.
وجاء في القرار تكليف الدكتورة لمياء محمد عبدالقادر، نائب المحافظ لشؤون المجتمع وتنمية البيئة بمجالات الجمعيات الأهلية والعشوائيات وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وشؤون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة والتنسيق والمتابعة مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديريات الري والزراعة والطب البيطري، فيما يتعلق بتنمية البيئة إضافه إلى الإشراف على جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات.
وجرى تكليف اللواء محمد رأفت، السكرتير العام للمحافظة، برئاسة اللجان الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والصناديق الخاصة، إضافة إلى الإشراف على الأجهزة التنفيذية للمحاجر وسوق الجملة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية وشبكات مرافق المحافظة والإعلانات والسياحة ومعهد التدريب على قيادة السيارات والجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس والهيئة العامة للنظافة والتجميل.
وكلف المحافظ اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد بالإشراف على الوحدات المحلية لمراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأوسيم وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح والوحات البحرية.
وتضمن القرار تكليف اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة بالإشراف على أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا