محافظ الجيزة يحدد مهام معاونيه بجميع القطاعات والوحدات المحلية

أحمد راشد محافظ الجيزة

بدور إيراهيم



أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بتحديد مهام معاونيه خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجه دون أي تقصير.



وجاء في القرار تكليف الدكتورة لمياء محمد عبدالقادر، نائب المحافظ لشؤون المجتمع وتنمية البيئة بمجالات الجمعيات الأهلية والعشوائيات وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وشؤون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة والتنسيق والمتابعة مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديريات الري والزراعة والطب البيطري، فيما يتعلق بتنمية البيئة إضافه إلى الإشراف على جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات.



وجرى تكليف اللواء محمد رأفت، السكرتير العام للمحافظة، برئاسة اللجان الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والصناديق الخاصة، إضافة إلى الإشراف على الأجهزة التنفيذية للمحاجر وسوق الجملة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية وشبكات مرافق المحافظة والإعلانات والسياحة ومعهد التدريب على قيادة السيارات والجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس والهيئة العامة للنظافة والتجميل.



وكلف المحافظ اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد بالإشراف على الوحدات المحلية لمراكز ومدن منشأة القناطر وكرداسة وأوسيم وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح والوحات البحرية.



وتضمن القرار تكليف اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة بالإشراف على أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة.