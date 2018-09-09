وزير التعليم: 34 مدرسة يابانية جاهزة لاستقبال 13.2 ألف طالب

المدارس اليابانية



عصام عميرة



قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إنه تم تجهيز 34مدرسة يابانية تستوعب 13.2 ألف طالب من أولى رياض أطفال حتى أولى ابتدائى.



وأضاف الوزير أن المدارس اليابانية سوف تديرها شركة مملوكة لوزارة التعليم، لافتا إلى أنها منتشرة على 19محافظة.



وأشار شوقى إلى أنه تم تجهيز واختيار 700 معلم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المديرين والوكلاء.