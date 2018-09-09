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بنـــوك
المركزي يقرر تعطيل العمل الثلاثاء مع بداية العام الهجري الجديد
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:24 م
البنك المركزي المصري
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سيد بدر:
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 11 سبتمبر، مع بداية العام الهجري الجديد 1440.
ومن المقرر استئناف العمل بالبنوك يوم الأربعاء 12 سبتمبر، كما قررت البورصة أيضًا وقف التداولات خلال 11 سبتمبر.
وكان وزير القوى العاملة أصدر قرارًا بمنح أجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل احتفالا برأس السنة الهجرية.
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