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بورصة وشركات
آموك: مليار دولار تكلفة مبدئية لمشروع تكرير المنتجات الخفيفة
الأحد 09 سبتمبر 2018 02:17 م
أموك زيوت معدنية
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زيوت معدنية أموك 25
رجب عزالدين
قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك" إن دراسة الجدوى المبدئية لمشروع التكرير المنتجات الخفيفة قد تبلغ حوالى مليار دولار.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن المؤشرات الأولية لدراسة الجدوى المبدئية التى تقوم بها شركة "فلور" بشأن مشروع تكرير المتبقى الثقيل لاستخراج منتجات خفيفة ذات قيمة اقتصادية عالية، تشير إلى أن التكلفة الاستثمارية قد تبلغ حوالى مليار دولار.
وتابعت الشركة أنه في حالة انتهاء تلك الدراسة المبدئية سيتم البدء في تحديد آلية التمويل ومصادره وجدوله الزمني.
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